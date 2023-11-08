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Dünya
AA 08.11.2023 22:48

İsrail 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin öldüğünü açıkladı

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin öldüğünü açıkladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani verilmesinin yakın" olduğu yönündeki haberleri reddeden Hagari, ateşkes olmayacağını belirtti.

Hagari, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının "Gazze'nin kuzeyinde kontrolü kaybettiğini" iddia etti.

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Gazze'deki esirlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Hagari, Filistinli grupların elindeki esir sayısının 239 olduğunu kaydetti.

Hagari, 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin de öldüğünü aktardı.

Ordudan daha önce yapılan açıklamada, bu askerlerin 34'ünün Gazze Şeridi'ndeki "kara faaliyetleri" sırasında Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü duyurulmuştu.

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