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Dünya
AA 08.11.2023 22:37

Gazze'den son 8 günde 172 yaralı ve refakatçi Mısır'a gönderildi

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 1 Kasım'dan bu yana 172 Filistinli yaralı ve refakatçi Refah Sınır Kapısından Mısır'a gönderildi.

Gazze'den son 8 günde 172 yaralı ve refakatçi Mısır'a gönderildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde kritik durumda olan binlerce yaralı bulunduğunu belirtti.

İsrail'in sınırdan geçişleri engellemesi sonucu her gün onlarca kişiyi kaybettiklerini ifade eden Kudra, 1 Kasım'dan bu yana İsrail'in saldırıları sonucu yaralanan 172 Filistinli ve refakatçinin, tedavi edilmek üzere Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a gönderildiğini kaydetti.

BM: Gazze'de güvenli bir yer yok
BM: Gazze'de güvenli bir yer yok

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 34'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü

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