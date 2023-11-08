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Dünya
AA 08.11.2023 22:25

ABD basınından Blinken'a eleştiri: Utanç verici başarısızlık

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın başarısız Orta Doğu politikasını Amerikan basını da eleştiriyor. The Nation, Blinken'ın Orta Doğu turunu "Utanç verici bir başarısızlık" olarak niteledi.

ABD basınından Blinken'a eleştiri: Utanç verici başarısızlık
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, eleştiri oklarının hedefinde.

The Nation dergisi Blinken'ın Orta Doğu turunu analiz etti ve "Hafta Sonu Biden'ın Orta Doğu Politikası çöktü" manşetiyle okuyucularına aktardı.

The Nation'a göre Blinken'in diplomatik gezisi "utanç verici bir başarısızlık..."

Haberde, Başkan Biden'ın Gazze'yi dümdüz etmek için İsrail'e yeşil ışık yaktığı hatırlatıldı.

AFP'den "Erdoğan, Blinken'ı önemsemedi" vurgusu
AFP'den "Erdoğan, Blinken'ı önemsemedi" vurgusu

Blinken'ın ziyaret ettiği müttefik ülkelerde ise bunu kabul ettiremediği vurgulanan analizde, sonucun Biden'ın Orta Doğu stratejisinin sonu anlamına geldiği belirtildi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Blinken'ı reddetti"

Anthony Blinken'ın Türkiye'ye ziyaretine de haberde yer verildi.

Blinken'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedildiği ve sadece Dışişleri Bakanı hakan Fidan'la görüştüğüne değinildi.

ABD Dışişleri Bakanı bir hayır cevabını da Netanyahu'dan aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Ankara'da Vali Yardımcısı karşıladı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i Ankara'da Vali Yardımcısı karşıladı

Blinken'in insani ara talebini İsrail Başbakanı kabul etmedi.

Blinken, Mısır'dan da eli boş döndü.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, koşulsuz acil ateşkes istedi ve ABD yönetiminin çifte standart uyguladığını belirtti. 

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