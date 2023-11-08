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Dünya
AA 08.11.2023 22:05

İngiltere'de 'psikoaktif etkileri' nedeniyle 'nitröz oksit' yasaklandı

İngiltere'de "gülme gazı" olarak da bilinen ve "psikoaktif etkileri" bulunan "nitröz oksit" yasa dışı kabul edildi.

İngiltere'de 'psikoaktif etkileri' nedeniyle 'nitröz oksit' yasaklandı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]

İngiltere İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "psikoaktif etkileri" nedeniyle "gülme gazı" olarak da bilinen "nitröz oksit" bulunduranlara 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Yeni kurallara göre, anestezide kullanılan nitröz oksiti yasa dışı tedarik eden veya üretenlere, 14 yıla kadar hapis veya para cezası verilebilecek.

İngiliz hükümeti, yasağın anti-sosyal davranışlarla mücadelede önemli olduğunu savunuyor.

Nitröz oksit, yoğun ve sık kullanıldığı taktirde, anemi, sinir hasarı veya felç dahil önemli sağlık riskleri oluşturuyor.

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