Açık 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.11.2023 21:37

Avusturya’da yasaklı Hamas sembolünü kullananlara para cezası artırılacak

Avusturya’da iktidarı oluşturan merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi, antisemitizmle mücadele kapsamında Nazi, Irkçı Kimlikçiler Hareketi ve Hamas’a ait yasaklı sembollerin kullanılmasına yönelik para cezasının ciddi oranda artırılmasını içeren yasal düzenleme üzerinde anlaştı.

Avusturya’da yasaklı Hamas sembolünü kullananlara para cezası artırılacak

Bakanlar Kurulu'nda yapılan görüşmede, ülkede Nazi dünya görüşünün propagandasının yapılmasını yasaklayan ve "Yasak Yasası" olarak adlandırılan düzenlemenin kapsamının antisemitizmle mücadele kapsamında genişletmesi kararlaştırıldı.

Buna göre, halihazırda ülkede yasaklı olan Nazi, Irkçı Kimlikçi Hareketi ve Hamas’a ait sembollerin kullanılması durumunda 4 bin avro olan para cezası, 10 bin avroya çıkartılacak.

Kamuda çalışan birinin, söz konusu yasa kapsamında ceza alması durumunda işine son verilecek. Ayrıca Nazi döneminde işlenen vahşetin masum gösterilmesi cezalandırılacak.

Ülkede 1945’te yürürlüğe giren ve belirli periyotlarla kapsamının genişletildiği "Yasak Yasası", anayasa maddesi olduğu için söz konusu değişikliğin yapılabilmesi, Meclisin üçte ikisinin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Avusturya’da aşırıcılık, "siyasal İslam'la" mücadele kapsamında Hamas’a ait semboller, Şubat 2019’da yasaklanmıştı.

ETİKETLER
Avusturya Filistin - İsrail Çatışması Hamas
Sıradaki Haber
Oyuncu Cate Blanchett AP'de BM'nin 'Gazze'de ateş çağrısını' dillendirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:50
İsrail 7 Ekim'den bu yana 351 İsrail askerinin öldüğünü açıkladı
22:48
Uluslararası Af Örgütü: İsrail Batı Şeria'da idari gözaltıları önemli ölçüde artırdı
22:41
Gazze'den son 8 günde 172 yaralı ve refakatçi Mısır'a gönderildi
22:25
ABD basınından Blinken'a eleştiri: Utanç verici başarısızlık
22:30
Bayraktar TB3 SİHA 4. uçuş testinde de başarılı
22:14
BM Kadın Birimi Gazze'de yaşayan kadınların yaşam mücadelesine dikkati çekti
Kongre çalışanları Gazze'de hayatını kaybedenler için kongre binasının önüne karanfil bıraktı
Kongre çalışanları Gazze'de hayatını kaybedenler için kongre binasının önüne karanfil bıraktı
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 SİHA 4. uçuş testinde de başarılı
Bayraktar TB3 SİHA 4. uçuş testinde de başarılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ