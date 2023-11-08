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Dünya
İHA 08.11.2023 21:39

ABD'de kimya fabrikasında yangın

ABD’nin Texas eyaletindeki bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yangında 1 kişi yaralandı.

ABD’nin Texas eyaletinde yer alan Shepherd kentinde bulunan Sound Resource Solutions adlı kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıkarken, fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

San Jacinto İlçesi Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada, fabrikanın tutkal ve boya sökücü solventler ürettiği belirtildi.

Sound Resource Solutions tarafından yapılan açıklamada, patlamada 1 çalışanın yaralandığını söyledi.

Yangın nedeniyle fabrika yakınındaki bir okul tahliye edilirken, 59 numaralı otoyol trafiğe kapatıldı. Bölge halkına evlerinde kalmaları çağrısında bulunularak, klimalarını, camlarını ve kapılarını kapatmaları istendi.

Polk ilçesi Acil Durum Yönetim Ofisi ise, "Şu anda havadaki kimyasalın etkileri bilinmiyor" ifadelerini kullanarak, fabrikadaki kimyasalların kanserojen olduğunu ve göz, cilt ve solunum yolu hastalıklarına neden olabileceğini belirtti.

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