AFP'den "Erdoğan, Blinken'ı önemsemedi" vurgusu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyareti dış basında yakında takip edildi.

Fransız haber ajansı AFP servis ettiği haberde dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haberin manşetinde, "Blinken Ankara'da Türkiye'nin öfkesini yatıştırmayı deniyor" denildi.

Blinken'ın Ankara ziyaretinin "zorlu geçeceği" yorumuna yer verilen haberde iki ülkenin müttefik olduğuna işaret edildi.

Blinken'ın Gazze'de dökülen kana dair Türkiye'nin gösterdiği öfkeyi dindirmeyi hedeflediğini yazdı.

Türkiye'de hem İsrail'e hem de Batı'ya karşı öfkenin sokaklara taştığı yorumuna yer verildi.

AFP, haberinde Adana'daki İncirlik Üssü önünde hafta sonu düzenlenen protesto gösterisini de hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize programına atıfta bulundu.

Haberde, "Blinken'la randevusu olmayan Erdoğan, ABD'nin bir numaralı diplomatını küçümseyerek Türkiye'nin kuzeydoğusuna seyahat etti." denildi.

