Macaristan Cumhurbaşkanı: İsveç'i 32'nci NATO müttefiki olarak karşılamanın zamanı geldi

Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, daha sonra Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsveç'in NATO üyelik başvurusuna Macaristan'ın ne zaman onay vereceği sorulan Novak, daha önce "onay veren son ülke" olmayacaklarına dair açıklamaları hatırlattı.

Novak, "Macaristan'da bu tür kararları meclis verir. Bu, Macaristan meclisinin üyelerinin vereceği egemen bir karardır." dedi.

İsveç'in NATO'ya katılması için katılmamasına göre daha fazla sebep bulunduğunu dile getiren Novak, kendisinin üyeliği desteklediğini ancak bazı milletvekillerinin çekinceleri bulunduğunu belirtti. Novak, şöyle devam etti:

"Bazı milletvekilleri, Macaristan meclisinin işlevinin eleştirilmesi veya Macaristan'da demokrasi eksikliği bulunduğu yolunda İsveç'in sesini yükselttiğini, kendilerini aksi yönde ikna etmek için uğraşmadığını düşünüyor. Ben kendilerinden bunu duyuyorum. Bu kararın gerekliliği konusunda ikna etmek üzere İsveç hükümetinin, Macaristan hükümetine veya İsveçli siyasetçilerin Macar siyasetçilere yaklaşıp yaklaşmadığını bilmiyorum. Bu işe yarayabilir."

Novak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi hakkında düşüncesinin sorulması üzerine de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası hep Ukrayna'nın yanında durdukları mesajını verdiklerini söyledi.

Novak, "Sizi temin ederim ki Macaristan ile Rusya arasında, gerek NATO gerekse Avrupa Birliği gibi müttefiklerimizle olan bağlılığımızı zayıflatacak herhangi bir ilişki olamaz ve olmamalıdır." diye konuştu.

"İsveç'i 32'nci NATO müttefiki olarak karşılamanın zamanı gelmiştir"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Novak ile bugün İsveç'in NATO üyeliğinin sonuçlandırılmasını ele aldıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Macar hükümeti, defalarca İsveç'in üyeliğini onaylayan son NATO müttefiki olmayacağını söylemiştir. Macaristan'ın bu taahhüdünü yerine getireceğine güveniyorum. Macaristan meclisi daha fazla gecikmeden onay için oylama yapmalıdır. İsveç, taahhütlerini yerine getirmiştir. Üyeliğinin NATO'yu daha güçlü kılacağını düşünüyoruz. İsveç'i 32'inci NATO müttefiki olarak karşılamanın zamanı gelmiştir."