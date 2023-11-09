İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı

Ramallah yakınlarındaki bir köy ile Beytüllahim kentinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıktığı aktarıldı.

Olaylarda İsrail güçlerinin gerçek mermi kullandığı, Filistinlilerin de taş attığı ifade edildi.

Filistinli sağlık birimlerinden yapılan açıklamada, Ramallah yakınlarındaki köyde 1, Beytüllahim'de ise 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığı aktarıldı.

Ramallah yakınındaki olaylarda yaralanan ve kimliği açıklanmayan Filistinlinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’teki saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 163 Filistinli hayatını kaybetti.