The Week sitesinin haberine göre, Hindistan'ın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki vatandaşlarına ülkeyi geçici olarak terk etmelerini tavsiye etti, Hint vatandaşlarından Ukrayna'ya ve Ukrayna içinde zorunlu olmayan tüm seyahatlerden kaçınmalarını istedi.

Büyükelçiliğin Ukrayna'daki Hint vatandaşlarına tüm hizmetleri sağlamak için normal şekilde çalışmaya devam ettiği bilgisi verildi.

Ukrayna'da ikamet eden Hint vatandaşlarının sayısı tam olarak bilinmiyor.

İngiltere, Kanada, Norveç, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülke, vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.