ABD, Orta Doğu'daki arz kaybı nedeniyle petrol fiyatı tahminlerini artırdı

ÇED'in ekim ayına ilişkin "Kısa Dönem Enerji Görünümü" raporuna göre, uluslararası referans olarak kabul edilen Brent türü ham petrolün varil fiyatı eylülde ortalama 114 dolar oldu. Bu rakam, ağustos oranının 23 dolar üzerinde gerçekleşti.

Raporda, Brent petrolünün spot fiyatının bu yılın dördüncü bölümlerinde varil başına ortalama 105 dolar beklenirken, söz konusu tahmin, geçen ayın raporunda bulunandan 14 dolar daha yüksek seviyede mevcut.

Fiyat tahminindeki yukarı yönlü revizyonda, Orta Doğu'daki arz kesintilerinin küresel petrol stoklarında düşüş yol açması ve dizel piyasalarındaki sıkışıklık fiyatlarının yüksek tutması etkili olduğu belirtiliyor.

Bununla birlikte EIA, küresel petrol stoklarının yılın üçüncü çeyreğinde ortalama 1,9 milyon varil azalmasını tahmin ederken, dördüncü çeyrekte ise günlük ortalama 700 bin varil gerilemesini bekliyor.

Bu doğrultuda bu yıl Brent petrolünün ortalama varil fiyatının 96,32 dolar seviyesinde olması bekleniyor. ÇED'in önceki raporlarında bu fiyatın yaklaşık 91 dolar olarak tahmin edildiği tahmin ediliyordu.

Batı Texas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise 88,21 dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Geçen ayki raporda bu fiyatın 84,65 dolar olarak belirtilmişti.

ÇED, 2027'ye ilişkin petrol fiyat tahminlerini de önceki rapora göre yukarı yönlü revize etti.

Brent petrolünün ortalama varil fiyatının 2027'de 83,74 dolar, WTI petrolünün ortalama varil fiyatının ise 79,74 dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Geçen ay Brent petrolü için 73,74 dolar, WTI için ise 69,74 dolar öngörülmüştü.

Öte yandan ÇED, söz konusu yukarı yönlü revizyona rağmen gelecek yıl petrol fiyatlarının düşüşte olacağını sürdürmeyi koruyor.

Buna göre, alternatif üretim ve gemiye transferlerin daha fazla kullanılmasıyla Orta Doğu'daki petrol üretimi ve üretiminin üretim şekli olarak büyümesi bekleniyor. Bölgedeki petrol üretiminin büyük bölümünün 2027'nin ikinci çeyreği sonuna kadar çatışma öncesi ortalama seviyeye ulaşması öngörülüyor.

Bule Brent petrolünün spot fiyatlarının 2027'nin ikinci çeyreğinde varil başına ortalama 87, küresel petrol stoklarının yeniden büyümeyle yılın son çeyreğinde ise ortalama 74 yönde geri döneceği tahmin ediliyor.

Bununla birlikte, Orta Doğu'daki dayanıklılık nedeniyle Hürmüz Boğazı ve alternatif güzergahlardaki ham petrol akışlarında oynanabilirliğin devam ettirilebilirni ve kısa süreli fiyat hareketlerinin tahmin edilenden daha dalgalı seyredebileceği öngörülüyor.

ABD'nin ham petrol üretimi artış oranı

Küresel petrol üretiminin, Orta Doğu'daki üretim kesintilerinin depolanmasının bu yıl saklanmasının ardından 2027'de güçlü şekilde toparlanması bekleniyor.

EIA, küresel petrol üretiminin bu yıl bir önceki yıla göre günlük ortalama 5,2 milyon varil azalacağını, 2027'de ise 8,5 milyon varil artacağını öngörüyor.

Küresel petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 101 milyon 90 bin varil, 2027'de ise 109 milyon 550 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

Küresel üretimde gelecek yıl beklenen artışta, Orta Doğu'da süresi nedeniyle devre dışı kalan üretimin yeniden devreye alınmasının yanı sıra diğer üretici çeşitliliğindeki arz artışlarının etkili olması bekleniyor.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin ise bu yıl 13 milyon 870 bin varil, gelecek yıl ise 14 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Bununla birlikte ÇED verileri, Orta Doğu'da tükenmesi nedeniyle üretim dışında kalan petrol miktarının korunmasıyla ham petrol üretiminin üretim olarak toparlandığına işaret ediyor.

Buna göre, tükenme nedeniyle üretilemeyen ham petrol miktarı mayıs ayında günlük 10,9 milyon varil ve yüksek performansının ardından ağustosta günlük ortalama 5,8 milyon varil, eylülde ise 4,8 milyon varil geriledi.