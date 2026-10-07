Dünya 3 yıldır tarihin en büyük katliamına tanık oluyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik hava ve kara saldırılarını artırdı.

Üç yılda Gazze'ye 223 bin ton bomba atıldı. Bu miktarın, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 16 katına eşit olduğu belirtildi.

Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde çok sayıda yapı saldırılar nedeniyle yıkıldı.

İlk ateşkes 24 Kasım 2023'te yürürlüğe girdi. Yaklaşık bir hafta süren ateşkes 1 Aralık 2023'te sona erdi. Bu süreçte 81 İsrailli rehine ile 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Ateşkesin uzatılması beklenirken İsrail ordusu saldırılarına yeniden başladı.

Ateşkesin ikinci aşaması engellendi

İkinci ateşkesin ilan edilmesi ise bir yıldan uzun zaman aldı. 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes yaklaşık iki ay sürdü. Bu süreçte 33 İsrailli rehine ile 1900 Filistinli serbest bırakıldı.

İsrail, ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasını engelleyerek saldırılarını sürdürdü.

Katil İsrail, Filistinlileri yalnızca bombalarla öldürmedi, açlığı da silah olarak kullandı. 2 Mart 2025'te İsrail Gazze'ye giriş kapılarını yaklaşık 11 hafta boyunca tamamen kapattı. Gazze'de başlayan kıtlık, yetersiz beslenme nedeniyle 164'ü çocuk, 460 kişinin ölümüne neden oldu.

Yardım dağıtım merkezleri ölüm tuzağına çevirildi

Dünyadan gelen tepkiler üzerine İsrail sözde yardım dağıtım merkezleri kurdu. Ancak bu merkezleri ölüm tuzağına çevirdi. Bu noktalarda 2 bin 600'den fazla Filistinli öldürüldü, 19 bin kişi yaralandı.

Ateşkeste 1145 Filistinli katledildi

Üçüncü ateşkes, Trump'ın 20 maddelik planı çerçevesinde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girdi.

Ateşkesin sonraki aşamaları için kapsamlı bir plan hazırlandı. Hamas, elindeki tüm İsrailli rehineleri bıraktı. Kuzeyden sürülen Filistinliler ateşkes sürecinde evlerine dönmeye başladı.

Geriye döndüklerinde buldukları tek şey ise enkazdı...

Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden İsrail, 1145 Filistinliyi daha katletti. İkinci aşama da henüz uygulanmaya başlanmadı.

Can kaybı 74 bini aştı

Soykırımda can kaybı 74 bini aşarken, 2 bin 700'den fazla aile, nüfustan silindi, 175 binden fazla Filistinli yaralandı. Binlerce kişi ise hala enkaz altında.

Katledilenlerin 21 bin 500'ü bebek ve çocuklardan oluşurken, 58 bin 800 çocuk ise ebeveynlerinden en az birisini kaybetti.