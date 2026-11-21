İran resmi ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, yıllık sermaye piyasası konferansında yaptığı konuşmada, ülkedeki ekonomik sorunları ve çözüm yollarını değerlendirdi.

ABD-İsrail'in ülkeye başlattığı savaşa işaret eden Pezeşkiyan, "Eşit olmayan, adaletsiz bir savaşın içindeyiz ve bir grup zorba, zalim ve baskıcı ülkemizi devirmeyi amaçlıyor, ancak halk buna izin vermedi. Güvenlik güçlerimiz güçlü bir şekilde karşılık verdi. Siz yatırımcılar ve üreticiler düşmanı hayal kırıklığına uğrattınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkenin savaş durumunda ekonomik aktivistlerin çabalarını takdir ederek, "Biz sessiz bir savaşın içindeyiz. Bu, füzelerin fırlatıldığı ve yıkımın yaşandığı bir savaştan çok daha zor. Siz ekonomik aktivistlerin uğraştığı bir ekonomik savaş bu ve basit bir savaş değil." diye konuştu.

"Üretim elektriği kesintiye uğratılacak ilk değil, son yer olmalı"

Kış aylarında enerji arzının yönetilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Pezeşkiyan, olası elektrik kesintilerinde sanayinin en son sırada tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Üretim elektriği kesintiye uğratılacak ilk değil, son yer olmalı." ifadelerini kullandı.

Zarar eden kamu şirketlerinin yönetimlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, performans gösteremeyen yöneticilerin görevlerinden ayrılması gerektiğini söyledi.

Zorunlu fiyatlandırmaya karşı olduklarını ancak piyasada keyfi fiyat artışlarına da izin verilmemesi gerektiğini belirten Pezeşkiyan, üretim maliyetleri ile satış fiyatları arasında denge kurulması çağrısı yaptı.

Ülkedeki kaynak dağılımında adaletin sağlanması gerektiğine de dikkati çeken Pezeşkiyan, "Öncelikle bir sorunumuz olduğunu kabul etmeli, ardından onu çözmek için harekete geçmeliyiz. İlk adım ulusal birlik, beraberlik ve birbirimize olan güvendir." değerlendirmesinde bulundu.