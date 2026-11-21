Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raciye Meral, gıda güvenliğini artırmak ve gıdaların bozulmasını geciktirmek amacıyla 4 yıl önce çalışma başlattı.

Bu kapsamda hazırlanan "Biyobozunur Biyoaktif Kaplamalarla Gıda Güvenliğinin Artırılması ve Gıda Kayıplarının Azaltılması" adlı proje, üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklendi.

Bunun üzerine yürütülen çalışmayla doğada çözünebilen, gıdayla uyumlu ve insan sağlığı açısından yararlı biyoaktif bileşenler içeren nanolif kaplamalar geliştirildi.

Çapı bir mikron veya daha küçük olan nanoliflere yeşil çay ekstraktı, kurkumin (zerdeçala sarı rengini veren doğal antioksidan), nisin (gıda endüstrisinde doğal koruyucu olarak kullanılan antibakteriyel peptit) ve antimikrobiyal özellik taşıyan doğal maddeler eklendi.

Gıdaların yüzeyine uygulanan kaplamaların renk ve koku kaybını önlediği, mikrobiyal bozulmayı yavaşlattığı ve ürünlerin raf ömrünü uzattığı belirlendi.

Balık üzerinde yapılan deneylerde de kaplama uygulanmayan ve normal koşullarda muhafaza edildiğinde 4 günde bozulan balığın, yeşil çay ekstraktı içeren nanolif kaplamayla 12 gün boyunca bozulmadığı tespit edildi.

Bilimsel dergilerde de yayımlanan çalışma, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) bilim dünyasına tanıtıldı.

"Biyobozunur ambalajlara nanomateryaller ekliyoruz"

Prof. Dr. Meral, gıda atıklarının iklim krizinin önemli ancak yeterince görünür olmayan nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Gıda atıklarının metan gazı salımına ciddi katkı sağladığını belirten Meral, metan gazının kısa vadede karbondioksite göre 86 kat daha fazla ısı tutma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Gıda kayıplarının önlenmesinin hem kaynakların verimli kullanılması hem de iklim değişikliğiyle mücadele açısından önem taşıdığını vurgulayan Meral, şunları kaydetti:

"Ürünlerin güvenliğini sağlamak için ambalaj kullanılıyor ancak bu ambalajların çoğu sentetik malzemelerden üretiliyor ve çevreye ciddi anlamda zarar veriyor. Bu da iklim krizinin nedenlerinden biri. Bu nedenle araştırmacılar, doğada parçalanabilen, doğada çözünebilen ve gıdayla uyumlu biyobozunur ambalajlar üretmeye yoğunlaşmış durumda. Biz de 4 yıldır bu konuda çalışıyoruz. Biyobozunur ambalajlara nanomateryaller ekliyoruz. Nanomateryallerin özelliği, çok az miktarda kullanılarak daha geniş bir alanı kaplayabilmeleri. Böylece etkinlikleri de çok daha yüksek olabiliyor. Biz de çalışmalarımızda bunu gerçekleştiriyoruz."

"Çalışmamız COP31'de ilgi gördü"

Çalışmalarının Q1 kategorisindeki bilimsel dergilerde yayımlandığını ifade eden Meral, COP31'e çevre dostu ambalajlarla gıda güvenliğini artırmak, gıdaların raf ömrünü uzatmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla katıldıklarını dile getirdi.

Yeşil çay ekstraktı, kurkumin ve nisin gibi antimikrobiyal maddeler içeren ambalajlar ürettiklerini, bu ambalajlarla gıdaları kapladıklarını söyleyen Meral, "Çalışmalarımızdan birinde normal koşullarda, herhangi bir kaplama uygulanmamış balık 4 günde bozulurken, yeşil çay ekstraktı içeren kaplamalarla bu süre 12 güne çıktı. Böylece 8 günlük bir raf ömrü uzaması sağladık. Çalışmamız COP31'de ilgi gördü." dedi.