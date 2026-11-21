Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Osmaneli–Bursa kesimindeki çalışmalar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Bursa'yı hızlı tren ağına bağlayacak Osmaneli–Bursa kesiminde altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladık, hattımızda test sürecini başlattık. Testlerin ve sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, test çalışmaları kapsamında eylül-ekim döneminde yol geometrisi ölçümleriyle statik katener ölçümlerini tamamladıkları bilgisini paylaşarak, ekimde sinyalizasyon güç sistemi testlerine başladıklarına dikkati çekti.

"Testlerle hattımızı işletmeye hazır hale getireceğiz"

Bu ay içinde de katener sıcak rodaj testlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yine bu ay içerisinde dinamik ivmelenme testleriyle dinamik katener ölçümlerini yapacağız, test çalışmaları devam ediyor. İlerleyen süreçte sinyalizasyon konkordans testleriyle Avrupa Tren Kontrol Sistemi (ETCS) ve demir yolu mobil haberleşme sistemi (GSM-R) testlerini gerçekleştireceğiz. Osmaneli-Bursa hattımız ile Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı arasındaki entegrasyon testlerini de yapacağız. Testler, hattın güvenli şekilde işletmeye alınması açısından önem taşıyor. Testlerle hattımızın tüm sistemlerini kapsamlı şekilde kontrol ederek işletmeye hazır hale getireceğiz."

"Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul 2 saat 15 dakikaya düşecek"

Uraloğlu, Osmaneli-Bursa kesiminin Bursa'yı doğrudan Türkiye'nin hızlı tren ağına bağlayacağını belirterek, söz konusu kesim tamamlandığında Bursa'dan yola çıkan bir trenin, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'na bağlanacağını aktardı.

Bursa-Ankara ve Bursa-İstanbul kesiminde seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceğini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Testlerin ve sertifikasyon sürecinin tamamlanmasının ardından Bursa'yı yüksek hızlı tren ağıyla buluşturacağız. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi'nin genelinde yüzde 83,08 fiziksel ilerleme sağlandı. Bursa-Bandırma kesiminde de yapım çalışmaları devam ediyor. Proje hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek. Hattımız Bursa, Gürsu ve Yenişehir güzergahını takip ederek Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'na bağlanacak. Projemizin tamamı yılda yaklaşık 30 milyon yolcu ve 59 milyon tondan fazla yük taşıma kapasitesine sahip olacak."