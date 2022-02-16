Avrupa Parlamentosu'nda 1 milyar 200 milyon euroluk Ukrayna'ya yardım paketi onaylanacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, "Ukrayna için tarihimizdeki en büyük yardım paketini hayata geçireceğiz." dedi.

Leyen, Rusya'nın Avrupa gazını kesmesi ihtimaline karşı enerji güvenliği için gerekli adımları attıklarını da belirtti.

"Putin'in nasıl adım atacağını bilmiyoruz"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel "Doğu Avrupa'da son derece ciddi bir krizle karşı karşıyayız." dedi.

Rusya'ya gerilimi düşürme çağrısı yapan AB Dış İlişkiler Yüksek temsilcisi Josep Borrell de Putin'in nasıl bir adım atacağını bilmediklerinin altını çizdi.

Borrel, "Diplomatik çözüm için çaba sarf edecek, sonuç alamazsak yaptırımları devreye sokacağız." ifadesini kullandı.

NATO:Ukrayna'ya bir saldırı için tüm unsurlar oluştu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya bir saldırı için tüm unsurların oluştuğunu söylemişti.