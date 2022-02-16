Hırvatistan İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, telekomünikasyon şirketini hedef alan çocuğa, Hırvatistan vatandaşı olmayan bir kişi yardım etti.



Hackerın “çocuk” kategorisine girmesi nedeniyle ebeveynleri gözetiminde evinde arama yapıldı.

Hacker çocuğun suçu işlediğine dair yeterli kanıta ulaşıldı ve bilgisayarına el konuldu.

Reşit olmaması nedeniyle çocuğun kimlik bilgileri gizli tutuluyor.

Kripto para talep etti



Telekomünikasyon şirketinin yetkilileri, siber saldırıyı gerçekleştiren kişinin, 500 bin dolar değerinde kripto para talep ettiği açıklamıştı.