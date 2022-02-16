Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hırvatistan'da ilkokul öğrencisi hacker yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hırvatistan'da bir telekomünikasyon şirketine siber saldırı düzenleyen ve ilkokul öğrencisi olduğu belirlenen hacker yakalandı.
Hırvatistan İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, telekomünikasyon şirketini hedef alan çocuğa, Hırvatistan vatandaşı olmayan bir kişi yardım etti.
Hackerın “çocuk” kategorisine girmesi nedeniyle ebeveynleri gözetiminde evinde arama yapıldı.
Hacker çocuğun suçu işlediğine dair yeterli kanıta ulaşıldı ve bilgisayarına el konuldu.
Reşit olmaması nedeniyle çocuğun kimlik bilgileri gizli tutuluyor.
Kripto para talep etti
Telekomünikasyon şirketinin yetkilileri, siber saldırıyı gerçekleştiren kişinin, 500 bin dolar değerinde kripto para talep ettiği açıklamıştı.
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