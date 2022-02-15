NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna-Rusya krizine ilişkin açıklamalarda bulunuyor:

-Şimdiye dek cephede tansiyonun düştüğüne dair işaret görmedik. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı da azalmadı. Son gelişmeleri temkinli takip ediyoruz.

-Ukrayna'ya bir saldırı için tüm unsurlar oluştu.

-NATO Rusya ile müzakereye ve kaygılarını dinlemeye hazır. Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmek için hala bir şansı var.

-Rusya'ya kaydadeğer bir teklif götürdük. Sihalanmaya sınır, askeri faaliyetlerde şeffaflık gibi güven arttırıcı adımlar mümkün.

-Uzlaşma durumunda askerleri çeksek bile ağır mühimmatı bir anda çekemeyiz. Şimdi Rusya'nın bazı askerilerini geri çekmesi de tam anlamıyla geri çekilme anlamına gelmez aylardır askeri yığınak yapıyorlar.

-Temel prensiplerimizden taviz veremeyiz. Hiçbir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde Doğu'da ve Baltık'ta savunma kapasitemizi güçlendirdik. 2014 yılından beri savunma harcamalarını 270 milyar dolar artırdık.

-Fransa Romanya'daki üssün komutasına sahip.

-Ukrayna ve Gürcistan savunma bakanları ile perşembe bir araya gelecek ve son durumu değerlendirecek desteğimizi yineleyeceğiz.

-Ukrayna'ya siyasi ve fiili desteğimiz sürecek.

-Rusya'nın Ukrayna'yı işgali NATO ile önceki anlaşmasına aykırıydı. Rusya Ukrayna'ya girdiğinde tüm uluslararası hukuku ihlal etti. Şimdi zaman, caydırcılığı artırma eş zamanlı diyaloğu sürdürme zamanı.

Ayrıntılar geliyor...