NATO Genel Sekreteri: Ukrayna'ya bir saldırı için tüm unsurlar oluştu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna'ya bir saldırı için tüm unsurlar oluştu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna-Rusya krizine ilişkin açıklamalarda bulunuyor:
-Şimdiye dek cephede tansiyonun düştüğüne dair işaret görmedik. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri varlığı da azalmadı. Son gelişmeleri temkinli takip ediyoruz.
-Ukrayna'ya bir saldırı için tüm unsurlar oluştu.
-NATO Rusya ile müzakereye ve kaygılarını dinlemeye hazır. Rusya'nın uçurumun eşiğinden dönmek için hala bir şansı var.
-Rusya'ya kaydadeğer bir teklif götürdük. Sihalanmaya sınır, askeri faaliyetlerde şeffaflık gibi güven arttırıcı adımlar mümkün.
-Uzlaşma durumunda askerleri çeksek bile ağır mühimmatı bir anda çekemeyiz. Şimdi Rusya'nın bazı askerilerini geri çekmesi de tam anlamıyla geri çekilme anlamına gelmez aylardır askeri yığınak yapıyorlar.
-Temel prensiplerimizden taviz veremeyiz. Hiçbir yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde Doğu'da ve Baltık'ta savunma kapasitemizi güçlendirdik. 2014 yılından beri savunma harcamalarını 270 milyar dolar artırdık.
-Fransa Romanya'daki üssün komutasına sahip.
-Ukrayna ve Gürcistan savunma bakanları ile perşembe bir araya gelecek ve son durumu değerlendirecek desteğimizi yineleyeceğiz.
-Ukrayna'ya siyasi ve fiili desteğimiz sürecek.
-Rusya'nın Ukrayna'yı işgali NATO ile önceki anlaşmasına aykırıydı. Rusya Ukrayna'ya girdiğinde tüm uluslararası hukuku ihlal etti. Şimdi zaman, caydırcılığı artırma eş zamanlı diyaloğu sürdürme zamanı.
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