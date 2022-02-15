Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 14:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ruanda ve Orta Afrika Cumhuriyeti sınır güvenliği için anlaştı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ruanda basınındaki habere göre, iki ülke güvenlik güçleri, sınırlardaki güvenliğin sağlanması amacıyla ortak hareket etme kararı aldı.
Ruanda Ulusal Polisi ve Orta Afrika Cumhuriyeti Polisi arasında Ruanda'nın başkenti Kigali'de imzalanan anlaşma kapsamında sınır güvenliğinin sağlanması için iş birliği yapılması kararlaştırıldı.
İki ülke güvenlik güçleri, sınır bölgelerindeki yasadışı geçişler, uyuşturucu madde ve silah kaçakçılığı ile silahlı gruplara karşı ortak hareket edecek.
Etiketler: Afrika
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