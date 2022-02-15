Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD Büyükelçiliğinin bir siyasinin tutuklanmasını talep ettiğini; talebin, Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini açıkladı.

Bakanlık, söz konusu siyasinin adına ilişkin bilgi vermezken, bazı yetkililer bu kişinin Hernandez olduğuna işaret etti.

Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak bir yargıç atamak için toplanırken, güvenlik güçleri, eski Devlet Başkanı'nın Tegusigalpa'daki evinin etrafını sardı.