Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Hernandez'in tutuklanarak teslim edilmesini istedi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
ABD, Honduras'ın görev süresi 27 Ocak'ta dolan eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in, tutuklanarak teslim edilmesini talep etti.
Honduras Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD Büyükelçiliğinin bir siyasinin tutuklanmasını talep ettiğini; talebin, Honduras Yüksek Mahkemesine gönderildiğini açıkladı.
Bakanlık, söz konusu siyasinin adına ilişkin bilgi vermezken, bazı yetkililer bu kişinin Hernandez olduğuna işaret etti.
Yüksek Mahkeme, Hernandez'in teslimi talebini ele alacak bir yargıç atamak için toplanırken, güvenlik güçleri, eski Devlet Başkanı'nın Tegusigalpa'daki evinin etrafını sardı.
Etiketler: ABD
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