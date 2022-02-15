Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 14:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Borsa İstanbul'dan Abu Dabi Borsası'na teknoloji ihracı
Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası'na teknoloji ihraç edecek. İmzalanan anlaşma kapsamında, bilgi teknolojileri alanında uygulama ve danışmanlık desteği verecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarette, Borsa İstanbul ile Abu Dabi Borsası arasında anlaşma imzalandı.
Borsa İstanbul, Abu Dabi Borsası'na sistemlerin kurulması, entegrasyonu, platformun güncellenmesi, tecrübe aktarımı ve eğitimler hakında uygulama desteği sağlayacak.
Ayrıca bilgi teknolojileri alanında danışmanlık verecek.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, anlaşmayla ilk hizmet ihracatını gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bu projeyi Borsa İstanbul'un marka projesi olarak tamamlayacağız" dedi.
Ergun, yeni iş birliklerini farklı projelerle devam ettirmeyi amaçladıklarını da söyledi.
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