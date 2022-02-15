Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 12:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rekabet Kurulu'nda bazı özel hastanelerin savunmaları alındı
Rekabet Kurulu'nda bazı özel hastanelerin ameliyat ücreti belirleme gibi konularda rekabet kanununu ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunmalar alındı. Nihai karar 15 gün içinde açıklanacak.
Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında yapıldı.
27 teşebbüs ve 2 dernek hakkında yürütülen soruşturmada şirket temsilcileri, kanuna aykırı herhangi bir faaliyetinin olmadığını savunarak, delillerini sundu.
Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak.
Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.
Soruşturma özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirleme ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferini engelleme gerekçeleriyle açıldı.
Etiketler: Rekabet Kurulu
Son Haberler
- 13:54
- 13:52
- 13:46
- 13:39
- 13:48
Sıradaki Haber
Avrasya Tüneli'nden ekonomiye 8,1 milyar liralık katkı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz