Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında yapıldı.

27 teşebbüs ve 2 dernek hakkında yürütülen soruşturmada şirket temsilcileri, kanuna aykırı herhangi bir faaliyetinin olmadığını savunarak, delillerini sundu.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak.

Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

Soruşturma özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirleme ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferini engelleme gerekçeleriyle açıldı.