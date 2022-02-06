Antalya'da yaşayan Zeliha Meticeler düşerek başından yaralandı. Yaralanan Meticeler, kızı tarafından yakında bulunan özel hastaneye götürüldü.

Tedavisi yapılan Meticeler'den, hastane 300 lira para istedi. Meticeler'in acilden giriş yaptığını ve sosyal güvencesi olduğunu söylemesine rağmen, kendisinden ödeme alındı.

CİMER'e şikayet edildi

Bunun üzerine Meticeler, oğlu Neşet Gündüz'e durumu bildirdi. Gündüz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) durumu yazılı iletti.

Bir süre sonra şikayeti inceleyen SGK, alınan ücretin iade edilmesi için ihtarda bulunuldu. Hastaneye de tutarın 5 katı para cezası kesildi.

"Benden ücret talep ettiler"

Ücret istenince şaşırdığını belirten Zeliha Meticeler, “Apartmanın toplantısı vardı. Oradan çıktıktan sonra kapının biraz ilerisindeki eğimi göremedim ve takılıp düştüm. Düşünce alnım yarıldı. Kızım yanımdaydı hemen hastaneye götürdü. Orada yapılan tedavilerden bizden belli bir ücret aldılar. Halbuki ben emekliyim, benden ücret talep ettiler. O gün ödemek zorunda kaldık'' dedi.

''Acil gelen hastaların çoğunun ödemesini devlet yapıyor''

Yapılanın yanlış uygulama olduğunu söyleyen Neşet Gündüz, şunları söyledi:

“Annem durumu bana bildirdi. Böyle bir durumda ücret alınmaması gerektiğini, Hasta Hakları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yönetmeliklerinde böyle bir şey olmadığını söyledim. Acil gelen hastaların çoğunun ödemesini devlet yapıyor. Bizzat arayıp durumu hastaneye bildirdiğimde parayı iade edemeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine CİMER'e bireysel başvuruda bulunduk.

Bir süre sonra SGK tarafından bize bize geri dönüş sağlandı. Hastanenin alınan ücreti iade edeceği, kuruma da bu tutarın 5 katı ceza kesildiği bildirildi. Hastaneye kesilen para cezası tahsil edildi. Hastaneden de paramızı istediğimiz zaman alabileceğimiz söylendi.''