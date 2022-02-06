Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 15 bin 690 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da düzenlenen operasyonda 655 litre sahte içki ve 15 bin 690 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte içki üreten ve kaçakçılık yapan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Adreslere düzenleyen operasyonda ekipler, 655 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 15 paket alkol kiti ile kaçak 15 bin 690 litre akaryakıt ele geçirdi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Akaryakıt Kaçak İçki Kaçakçılık Sahte Alkol Sigara
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