Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 08:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 11 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada 11 yolcu yaralandı.
Hakim Özkır yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi İncesu köyü mevkiinde devrildi.
Kazada, yolculardan Şadiye Karaçam, Melahat Aydın, Fatma Zengin, Emin Yener, Metehan Göverçin, Ahmet Alkış, Şifa Belkırat, Nilüfer Sarıkaya, Ümit Üstün, Ayşenur Donat ve Betül Adıyaman yaralandı.
Yaralılardan bazıları Gürün Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Otobüste 39 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Sivas Otobüs Trafik Kazası
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