Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 02:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da 6 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Merkez Yakutiye Terminal Mahallesi Kombina Caddesi'ndeki 6 katlı bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, apartman sakinlerini tahliye ederek yangına müdahalede bulundu.
Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.
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