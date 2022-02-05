Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 23:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da yol çöktü, adam çukura düştü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kadıköy'de bir binanın önünde aniden çökme meydana geldi. Daha önce su kuyusu bulunan noktada 3 metre çapında, 5 metre derinliğinde çukur oluştu. Çöken alanda bulunan bir kişi, ne olduğunu anlamadan oluşan çukura düştü.
Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Suadiye Mahallesi, Çolak İsmail Sokak’ta meydana geldi.
3 katlı binanın önünde çökme oluştu. 5 metre derinliğinde çukur meydana geldi. Çökme nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerine ait 2 dolap çukura düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
İtfaiye ve polis ekipleri oluşan çukurda inceleme yaparak çevrede önlem aldı. Zabıta ekipleri çukurun çevresine şerit ve demir bariyerler çekti.
Etiketler: İstanbul
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