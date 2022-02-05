Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tur midibüsü otomobile çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de tur midibüsünün otomobile çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Aksaray'dan kayak için Erciyes Dağı'na gidenleri taşıyan Bayram K. idaresindeki midibüs, İtfaiye kavşağında Serdar S'nin kullandığı otomobile çarptı.
Otomobilde bulunan Ayşe S. kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan sürücü Serdar S. ile aynı araçtaki Abdulbaki S. ve Abdussamet S, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kadının cenazesi de incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.
Kazanın İtfaiye Müdürlüğünün önünde otobüsten inen Ayşe S'nin yakınlarının bulunduğu otomobile bindiği sırada meydana geldiği öğrenildi.
Etiketler: Aksaray Trafik Trafik Kazası
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