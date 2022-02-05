Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 22:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, İHA
Yola düşen kayalardan otomobil son anda kurtuldu
Artvin'de tünel girişine düşen taş ve kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldan geçen bir ticari taksi saniyeler ile kayaların kendisine isabet etmesinden kurtuldu.
Karadeniz Sahil Yolu'nda tünel ağzına düşen taş ve kayalar yüzünden yol bir süre ulaşıma kapandı.
Taş ve kayaların yola düşüş anı güvenlik kameralarına yansırken, yoldan geçen bir taksi saniyeler ile kayaların kendisine çarpmasından kurtuldu.
Yola düşen taş ve kaya parçaları nedeniyle tek şeritten yol bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Etiketler: Artvin
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