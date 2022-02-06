Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 04:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Zeki S. idaresindeki hafif ticari araç Çarşamba-Ayvacık kara yolu Şükür Camisi mevkisinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Celal D.'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Zeki S'nin kullandığı araçtaki Nisan S. ve Şenay S. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
Son Haberler
- 05:34
- 02:59
- 03:19
- 02:23
- 03:06
Sıradaki Haber
Erzurum'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz