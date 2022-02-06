Haber Giriş: 6 Şubat 2022 Pazar 09:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BBP Genel Başkanı Destici'nin içinde bulunduğu araç kaza yaptı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Kaza nedeniyle araçta hasar oluştu.
Kaza, Kırıkkale Hasandede yakınlarında meydana geldi.
Ankara'dan Şarkışla ilçesindeki kongre için yola çıkan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç Kırıkkale Hasandede mevkiinde aniden yola çıkan köpeğe çarptı.
Araçta hasar meydana geldi.
Kazanın ardından Destici kaza yapan araç ile yoluna devam etti.
Etiketler: BBP Mustafa Destici Trafik Kazası
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