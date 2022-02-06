Kar yağışı bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Van

Van'da kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 17, Başkale'de 36, Çaldıran’da 3, Çatak'ta 24, Edremit’te 1, Erciş’te 16, Gevaş'ta 7, Gürpınar'da 111, Muradiye’de 6, Özalp’te 6 ve Tuşba ilçesinde ise 4 olmak üzere toplam 231 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas

Sivas'ta aralıklarla yağan kar nedeniyle 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar dolayısıyla gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

Öte yandan hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15, gündüz ise 10 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

[Fotoğraf: İHA]

Erzurum ve Ardahan'da 83 yerleşime ulaşım sağlanamıyor

Erzurum'da aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipi nedeniyle kapanan kırsaldaki 65 mahalle yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Muş

Kentte etkili olan tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Özellikle 2 bin rakım üzerindeki dağ köylerinde etkisini artıran tipi ve fırtına, köy yollarının sürekli kapanmasına yol açıyor.

İl özel idaresi ekipleri, kapalı olan 21 köy yolunu ulaşıma açmak için hummalı çalışma yürütüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı 229 yerleşim biriminden 200'ünün yolu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 29 köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te de kardan kapanan 100 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların sıkıntı yaşamaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.