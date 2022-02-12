Kiev-Moskova krizi tırmanırken, ülkeler vatandaşlarına "Ukrayna'yı terk edin" çağrısında bulunuyor.

ABD Kiev Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir grup diplomatın dışında herkesin Ukrayna'yı terk etmesi istendi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Rusya’nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırdığı ve bu durumun olası bir askeri harekata işaret etmesi nedeniyle Kiev’deki büyükelçilikte görev yapan zorunlu olmayan personele ülkeyi terk etme emri verdiği belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, gerilimin Ukrayna sınırı yakınlarında Rus askerlerinin yoğun varlığı ve hareketlerinden dolayı son günlerde arttığı belirtildi. Açıklamada, "Şu anda Ukrayna'daysanız, orada olmanızın zorunlu olup olmadığını kontrol ediniz. Değilse, kısa sürede ayrılın." ifadesi kullanıldı.

Mısır’da bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Kiev’de Alman Büyükelçiliğinin açık tutulacağı, ancak diplomatik personelin azaltılacağını aktardı. Baerbock, bunun Ukrayna'da bulunan Alman kurumları ve öğretmenler için de geçerliği olduğuna işaret ederek diplomatik personelin ailelerinden de ülkeyi terk etmelerini istedi. Ukrayna’da tüm senaryolara hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Baerbock, "Diplomatik yollardan bir çözüm bulmak için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 14 Şubat’ta Kiev’e, ertesi gün de Moskova’ya gitmeyi planlıyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, yaptığı açıklamada, son gelişmelerden oldukça endişe duyduğunu belirterek, "Ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle, Kuzey ülkeleri ve diğer bazı Avrupa Birliği ülkeleri gibi vatandaşlarımızın Ukrayna'yı terk etmesini istiyoruz. Seyahat yapacakların da yolculuklarını ertelemesini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanlığından yayımlanan açıklamada da, İsveç'in Ukrayna Büyükelçiliğini boşaltmama kararı aldığı ve diplomatların görevine devem edeceğine işaret edildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığı Kriz Birimi, Ukrayna - Rusya gerilimi dolayısıyla Ukrayna'ya ilişkin seyahat koşullarını güncelledi.

Yapılan duyuruda, "Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşları tedbiren geçici olarak Ukrayna’yı uygun ticari araçlarla terk etmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Donetsk, Luhansk ve Kırım'a seyahat etmenin kesinlikle tavsiye edilmediği de hatırlatıldı.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde çoğunluğu başkent Kiev'de olmak üzere 2 bin civarında İtalyan'ın Ukrayna'da olduğu belirtildi.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da Kiev'deki büyükelçiliklerinin her halükarda faaliyetlerine devam edeceğini, önemli görevlerde olmayan personelin ise İtalya'ya döneceğini açıkladı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki güvenlik durumunun daha da kötüleştiğini belirtti.

Seyahat tavsiyesinde Ukrayna'nın kırmızı listeye alındığını vurgulayan Hoekstra, "Hollandalıları bir an önce ülkeyi terk etmeye ve bir daha Ukrayna'ya seyahat etmemeye çağırıyoruz. Durumu yakından izlemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Hollanda'nın Ukrayna Büyükelçiliğinde çalışan çoğu personelin ülkeden ayrılacağına işaret edildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, istisnai durumdan dolayı Ukrayna'daki Iraklı vatandaşlara ülkeden ayrılmaları talimatı verildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçilik personelinin can güvenliği göz önünde bulundurularak memur ve çalışanlara yıllık izinlerini kullanmalarının istendiği kaydedilen açıklamada, Irak vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısında da bulunuldu.

Kanada, Rusya’nın işgal tehditlerinin artması sebebiyle Ukrayna’da bulunan vatandaşlarından ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, “1 Şubat'tan bu yana devam eden Rus tehditleri ve silahlı çatışma riski nedeniyle Kanadalıları Ukrayna'ya tüm seyahatlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Ayrıca, halihazırda Ukrayna'da bulunan Kanadalılardan ticari yollar halen mevcutken ayrılmalarını istiyoruz. En yüksek önceliğimiz Kanadalıların güvenliği’’ duyurusunda bulundu.

Ukrayna’daki diplomatik personelin hizmet vermeye devam ettiğini hatırlatan Joly, "Ancak, bunu yapma yeteneğimiz ciddi şekilde sınırlanabilir."’ dedi.

Suudi Arabistan ve Ürdün'ün yanı sıra gün içinde Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de benzeri açıklamalar yapılmıştı. Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.