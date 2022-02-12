Rusya-Ukrayna gerilimi sürerken,Kiev'deki büyükelçilik personelinin can güvenliği göz önünde bulundurularak memur ve çalışanlara yıllık izinlerini kullanmalarının istendiği kaydedilen açıklamada, Irak vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısında da bulunuldu.

Suudi Arabistan ve Ürdün'ün yanı sıra gün içinde Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden de benzeri açıklamalar yapılmıştı.

Aralarında İsrail, İngiltere, Kanada, Güney Kore'nin de olduğu birçok ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmeme çağrısı yapmıştı.