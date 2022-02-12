İsveç Gıda Federasyon Ekonomi Başkanı Carl Eckerda , tahıl, mısır yağları gibi tüm gıda ham maddelerinin fiyatlarının da keskin bir şekilde arttığını söyledi.

Eckerda, dünya tarihinde gıda maddelerinde böyle bir artışın daha önce yaşanmadığına dikkati çekti.



Özellikle enerji ve petrol fiyatlarındaki artışın ham madde ve lojistik fiyatlarında da artışı tetiklediğini belirtti.



Avrupa'nın en pahalı benzininin İsveç'te kullanıldığı kaydediliyor.