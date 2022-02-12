Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde günlük vaka sayısı yeni bir tepe noktaya ulaştı.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1514 COVID-19 vakası görülürken virüs nedeniyle aralarında 4 yaşında bir çocuğun da olduğu 3 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan hastalık belirtisi göstermeyen 1500'den fazla "öncül vaka" olduğu bildirildi.

Daha kötü olması bekleniyor

Sağlık Koruma Merkezi Kontrolörü Dr. Edwin Tsui, yaptığı açıklamada, Hong Kongluların zihin olarak kendilerini daha kötüsüne hazırlamaları gerektiğini belirterek "Virüse karşı son iki yıldaki en zorlu savaşı veriyoruz. Enfeksiyon rakamlarının gelecek günlerde de yüksek seyretmesini bekliyoruz" dedi.

Yerel yönetim merkezi hükümetin yardımına başvuracak

Hong Kong yerel hükümetinin iki numaralı ismi, Kamu Hizmeti Bakanı Patrick Nip Tak-kuen, katıldığı radyo programında, merkezi hükümetten insan kaynağı, malzeme yardımı ve ayrıca karantina ve tedavi tesisleri inşa etmek için tavsiye talep edeceklerini belirtti.

80 yaş üstü vatandaşların yüzde 22'si aşılandı

Bugüne dek kent nüfusunun yüzde 81,8'i bir doz, yüzde 73,3'ü iki doz aşılanırken yaklaşık 1,1 kişinin üçüncü doz aşısı yapıldı.

Ancak aşılanma oranının yaşlı nüfusta düşük olması dikkat çekiyor.

Çalışma Bakanı Law Chi-kwong, yaşlı bakım merkezlerinde kalan 80 yaş ve üstü vatandaşların yalnızca yüzde 22'sinin aşılandığını açıkladı. Vaka artışının yaşlı nüfusta can kayıplarını artırabileceğinden endişe ediliyor.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 21 bin 633 vaka görülürken virüs nedeniyle 219 kişi hayatını kaybetti.