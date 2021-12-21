Kerala eyaletinden Peter Myaliparampil isimli şahıs, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin fotoğrafının aşı sertifikasından kaldırılması ve aşı reklamlarında kullanılmaması için mahkemeye başvurdu.

Myaliparampil, ülkedeki aşılama kampanyasının Modi iktidarının yararına "medya kampanyasına" dönüşme riski taşıdığını ileri sürdü.

Kerala Yüksek Mahkemesi ise "siyasi" amaçla açıldığına kanaat getirdiği davayı düşürdü.

Ayrıca "yargıcın vaktini çaldığı" gerekçesiyle Myaliparampil'e yaklaşık 1300 dolar para cezası verdi.

En çok vaka görülen 2'nci ülke

Salgının başından bu yana 34 milyon 752 bin 164 vakanın kaydedildiği Hindistan, dünya genelinde en fazla vakanın görüldüğü 2'inci ülke konumunda bulunuyor. Ülke, 478 bin 7 ölü sayısı ile de COVID-19 kaynaklı ölümlerde 3'üncü sırada yer alıyor.