Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aşı sertifikalarında işli son doz tarihinin 270 gün boyunca seyahate imkan vereceğini, bu tarihin sona ermesinden itibaren takviye doz şartı aranacağını açıkladı.

Yeni düzenleme, üye ülkelere takviye dozların elde edilmesi ve uygulanması için yeterli süreyi sağlama hedefiyle 1 Şubat'tan itibaren yürürlükte olacak.

Türkiye dahil 60 ülke sisteme dahil edildi

Uygulamayla ortak pazar ile Schengen bölgesinin işlerliğinin sürdürülmesi, seyahat özgürlüğünün korunması hedefleniyor.

AB, bugüne dek 807 milyon sertifika bastı, 5 kıtada Türkiye'nin de içinde olduğu 60 ülke sisteme dahil edildi.

AB'de kullanımına onay verilen aşılar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson ve Novavax firmalarınca üretiliyor.