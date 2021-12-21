İranlı General Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de öldürülmesiyle ilgili, İsrail'den itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.

İsrail'in Eski Askeri İstihbarat Şefi Tamir Heyman, Süleymani'nin öldürüldüğü Amerikan hava saldırısında, İsrail'in rolü olduğunu söyledi. Böylece İsrail'in operasyonda parmağı olduğu gerçeği, ilk kez kamuoyu ile paylaşılmış oldu.

Heyman İsrail'de bir dergiye konuştu. Heyman, "Süleymani'ye suikast yapmak bir başarıydı, çünkü benim gözümde ana düşmanımız İranlılardır." dedi.

"Benim dönemimdeki 2 suikastta İsrail'in parmağı vardı"

Emekli istihbaratçı, görev yaptığı dönem boyunca, önemli ve kayda değer iki suikastta, İsrail'in parmağı olduğunu söyledi.

Süleymani'nin öldürülmesi dışındaki diğer suikastla ilgili detay vermedi. İsrail ordusu, Heyman'ın açıklamaları sonrası sessizliğini koruyor.

3 Ocak 2020'deki hava saldırısı

İranlı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havaalanında, ABD'nin düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

İsrail istihbaratının, Süleymani'nin Şam'dan Bağdat'a uçuşunun ayrıntılarını doğrulamada yardımcı olduğu yazılmıştı.

İsrail'in Süleymani'nin numaralarına erişimi olduğu ve bunu Amerikan istihbaratıyla paylaştığı da iddia edilmişti.