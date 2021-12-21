Çağımızın başta gelen erken ölüm nedenlerinden biri de yalnızlık duygusu.



Bilim insanlarına göre aşırı kalabalık ortamda bulunmak, yalnızlık duygusunu yüzde 39, ölüm riskini ise yüzde 45 artırıyor.



Bilim insanları yalnızlık duygusunun çaresini doğada buldu.

"Doğayla temas yalnızlık duygusunu azaltıyor"



İngiltere'de King's College London'ın yaptığı araştırmaya göre, kalabalık şehirlerde yaşayanlar doğayla temas kurması halinde bu duygudan hızla uzaklaşıyor.



Bir telefon uygulaması üzerinden dünyanın dört bir yanında şehirlerde yaşayanların doğayla ilişkilerine dair veriler toplandı. Sonuçlar internette yayınlanan bilim dergisi Scientific Reports'ta yer aldı.



İnsanların ağaçları veya gökyüzünü görebildikleri, kuşların sesini duyabildikleri zaman, yalnızlık duygusu yüzde 28 azalıyor.

Doğa zihinsel rahatsızlıkların önüne geçebiliyor



Doğa sayesinde birçok zihinsel rahatsızlığın önüne geçilebiliyor.



Örneğin İngiltere'de doğa sayesinde zihinsel sağlık için yapılan harcamalardan yıllık 185 milyon pound tasarruf edildiği tahmin ediliyor.



Bilim insanları kalabalık şehirlerde doğayla temas olanaklarının artırılması gerektiğini vurguluyor.



Böylece insanlar doğaya ulaşabildikleri alanlara bağlılık duygularının artması sayesinde daha fazla sosyalleşebilecek.