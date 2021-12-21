Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'in "Dinlerin Çinlileştirilmesi" politikası hayata geçiyor. Dini faaliyetler üzerindeki baskı ve kısıtlamalar genişliyor.

Yeni uygulama Çin Ulusal Din İşleri İdaresi'nin internet sitesinden duyuruldu. Buna göre, yurt dışındaki dini grupların internet siteleri üzerinden öğretici faaliyetlerde bulunması yasaklandı.

Din alanında internet sitesi açmak isteyen Çinli kişi ve gruplar, kayıt yaptırmak zorunda.

Gerekli izinleri alabilenler internet üzerinde faaliyette bulunabilecek. Ancak bu faaliyetler Çin Komünist Partisi ve Marksist din teorisi kapsamıyla sınırlı olacak.



Dini törenlerin internetten canlı yayınlanmasına da izin verilmeyecek. Kayıtlı olmayan dini grupların internet üzerinden din adına para yardımı toplaması da yeni yasaklar arasında.

Yeni düzenlemeler gelecek sene Mart ayında uygulamaya geçecek.