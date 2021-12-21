Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 13:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SpaceX uzaya 3 tona yakın malzeme gönderdi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Amerikan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na insansız uzay aracı ile kargo gönderdi. Araçta deney ve araştırmalarda kullanılmak üzere 3 tona yakın malzeme bulunuyor.
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin kargo taşımaya yönelik geliştirdiği mürettebatsız uzay aracı Dragon, Falcon 9 roketi ile NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.
3 tonluk malzeme taşıyor
Uzay aracının istasyona yarın sabah kenetlenmesi öngörülüyor.
Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na deney ve araştırmalarda kullanılmak üzere 3 tona yakın malzeme taşıyor.
Fırlatılma anları SpaceX şirketiin Youtube hesabından canlı yayınlandı.
Etiketler: ABD SpaceX Uzay Çalışmaları
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