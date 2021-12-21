Tolo News'ta yer alan habere göre Price, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Afgan halkına insani destek sağlamada küresel lider olarak hareket ettiğini belirtti.

Washington'ın Afganistan'daki durumun farkında olduğunu ifade eden Price, "İnsani yardım söz konusu olduğunda, ABD Afganistan halkına insani yardım sağlamada küresel liderdir. Sadece ağustostan bu yana 208 milyon dolar, yıl boyunca ise yaklaşık 475 milyon dolar yardımda bulunduk." dedi.

ABD'nin Afganistan halkının özellikle kış aylarında mali zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak için Birleşmiş Milletler ile çalıştığını dile getiren Price, ABD'nin, risk altındaki Afganların yerini değiştirme taahhüdünün devam edeceğini ve taahhütlerini yerine getireceğini söyledi.