ABD'de Texas eyaletine bağlı Harris County'de bir kişi Omicon nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ülkedeki Omicron varyantı kaynaklı ilk ölüm de kaydedilmiş oldu.

Harris County Yargıcı Lina Hidalgo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, omicron varyantı nedeniyle hayatını kaybeden erkek hastanın 50'li yaşlarda ve aşısız olduğu bilgisini paylaştı.

Omicron baskın varyant

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Omicron'un ülkedeki vakalardaki görülme sıklığının bir haftada 6 kat arttığını ve COVID-19 vakalarının yüzde 73'ünü oluşturduğunu duyurmuştu.