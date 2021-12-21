Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 06:18Son Güncelleme: Kaynak: The Guardian
Omicron ABD'de baskın varyant haline geldi
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüsün Omicron varyantı, geçen hafta ABD'deki vakaların yüzde 73'ünde tespit edildi.
ABD'li sağlık yetkilileri, Omicron'un, Delta ve diğer varyantları geride bırakarak ülkedeki baskın varyant haline geldiğini bildirdi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) açıklamasına göre, varyantın ülkedeki vakalardaki görülme sıklığı yalnızca 1 haftada 6 kat arttı.
New York bölgesindeki vakaların yüzde 90'ında söz konusu varyantın görüldüğü kaydedildi.
CDC verilerine göre, kasım ayı sonuna kadar, vakaların yüzde 99,5'i Delta varyantıydı.
Etiketler: Koronavirüs ABD Omicron
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