Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 05:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Toyota ülke içi üretimini durduracak
[Fotoğraf: AA]
Toyota, parça tedarik sorunu nedeniyle gelecek ay Japonya'daki 5 tesisindeki üretimi geçici olarak durduracak.
Koronavirüs vakalarının artış eğiliminin sürdüğü Japonya'da yedek parça fabrikalarının işletilememesi ile küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı üretici firmaları zor duruma düşürüyor.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Takaoka, Yoşiwara, İnabe, Fujimatsu ve Nagakusa tesislerinde toplamda 7 üretim bandı Ocak 2022'de geçici olarak durduracak.
Parça ve çip tedarik sıkıntısı kaynaklı uygulama, Harrier ve RAV4 model araçlar dahil toplamda 20 bin araç imalatını geciktirecek.
Etiketler: Otomotiv Koronavirüs Japonya
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