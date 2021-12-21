Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 04:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail, 3 aydır tuttuğu Filistinlinin cenazesini teslim etti
[Fotoğraf: AA]
İsrail, 3 aydan uzun bir süredir el koyduğu Filistinli Dr. Hazım el-Culani'nin cenazesini yakınlarına teslim etti.
Yakınları ve görgü tanıklarının yaptığı açıklamaya göre, işgal kuvvetleri Culani'nin cenaze törenine katılacakların sayısının en fazla 38 kişi olmasını şart koştu.
Cenaze, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki polis karakolunda sahiplerine teslim edildi.
Tıp doktoru olan Hazım el-Culani, 10 Eylül'de Mescid-i Aksa’nın Meclis (Nazır) Kapısı’nda bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla İsrail polisi tarafından vurularak öldürülmüştü.
İsrail Yüksek Mahkemesi 2019'da, (çatışmalar sırasında) hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazelerine el konulmasının uygun olduğu kararına varmıştı.
Etiketler: İsrail Filistin Devleti Kudüs
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