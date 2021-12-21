Yağışlar, İdlib'de Türkiye sınır hattındaki bölgeler ile batı kırsaldaki Hirbet Al-Coz, İdlib kenti çevresi, Maarrat Misrin, Kili, Harbanuş, Kafr Yahmoul, Hazzeno ve Zardana köyleri yakınlarındaki onlarca kampı sular atında bıraktı.

Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan sivillerin sığındığı kamplarda derme çatma çadırlarda kalan binlerce aile su baskınları nedeniyle perişan oldu.

Yağışlardan olumsuz etkilenen binlerce aile yardım bekliyor.

"En az 3 bin 742 aile etkilendi"

İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, sağanak yağıştan etkilenen 104 kampın yolunun kapandığını söyledi.

500'den fazla çadırın kullanılmaz hale geldiğini ifade eden Hallaj, "Yağışlardan en az 3 bin 742 aile etkilendi, 2 bin 145 ailenin çadırını su bastı" dedi.

Rejim güçlerinin saldırılarından kaçarak İdlib'deki Zifir Kampı'na sığınan Fatima Cesim de burada yaşayan herkesin her türlü yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

"Tek isteğim evimize dönmek"

Yağışlardan zarar gören Zifir Kampı sakini Ahmet Muhammed de yaşam şartlarının kötü olduğunu, yağmurlu gecelerde uyuyamadıklarını ve altyapı sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini anlattı.

Muhammed, kampta zor şartlar altında 50 aile yaşadığını aktararak, "Bu çileden kurtulmak istiyoruz. Tek isteğim evimize dönmek. Çocuklarımın temel ihtiyaçlarını temin etmek ve onlara ekmek alacak para kazanmak" dedi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya’nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.