Filipinler'de Bohol şehrinin Valisi Arthur Vali Yap, katıldığı radyo programında yaptığı açıklamada, hükümetten afet bölgesine gıda ve diğer yardımları hızla göndermesini talep etti.

Yap, özellikle gıda ve su gibi temel ihtiyaçlar konusunda dışarıdan gelecek yardımın gecikmesi durumunda, polis ve ordu birliklerinin olabilecek yağmalamaları önlemek için bölgeye konuşlandırılmasını istedi.

5 gündür elektrik hizmeti yok

Vali, acil durum fonu tükendiği için 1,2 milyon kişiye pirinç ve diğer gıda yardımlarının yapılamadığını belirtirken halkın 5 gündür elektrik ve cep telefonu hizmetinden yoksun kaldığını aktardı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hafta sonu Bohol'u ziyaret ederek tayfunun neden olduğu yıkıma tanıklık etti.

"Yağma olacak" uyarısı

Vali Yap, hükümetin sosyal yardım departmanının bölgedeki 375 bin aile için 35 bin gıda paketi gönderme sözü verdiğini ancak bölgeye az miktardaki gıda paketlerinin dahi henüz ulaşmadığını söyledi.

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye şehri ziyaret ettiği için teşekkür eden Vali, "Gıda için para göndermeyecekseniz asker ve polis göndermelisiniz, yoksa burada yağma olacak." dedi.

Ulusal polis teşkilatından yapılan açıklamada, afet bölgelerinde yağmalama gibi bir sorun olmadığı ve muhtemel durumlara müdahale edilebileceği belirtildi.

375 kişi öldü

Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette ölenlerin sayısının 375'e çıktığı ve kayıp 56 kişinin de arandığı kaydedilmişti.

Tayfunun vurduğu Bohol şehrinde yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.