Haber Giriş: 21 Aralık 2021 Salı 12:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Japonya'dan Afganistan'a 100 milyon dolarlık insani yardım
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Japonya, Afganistan'a 100 milyon dolarlık insani yardım sağlayacak. Bu yardım, Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Japonya'nın Afganistan'a göndereceği ikinci yardım paketi olacak.
Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Afganistan'a sağlık, gıda, su ve sıhhi malzemeden oluşan 100 milyon dolarlık yardım malzemesi gönderilecek.
Yardımlar, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) dahil 16 farklı uluslararası kuruluş vasıtasıyla ulaştırılacak.
Japonya'dan Afganistan'a ikinci yardım paketi
Kamu yayıncısı NHK, söz konusu yardımın Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Japonya'nın Afganistan'a göndereceği ikinci yardım paketi olacağı bilgisini paylaştı.
Japonya hükümeti, Ekim 2021'de Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım göndermişti.
Ayrıca Bakanlık İran, Pakistan, Tacikistan ve Özbekistan'a da çeşitli miktarlarda insani yardım sağlanacağını da duyurdu.
Etiketler: Afganistan Japonya Taliban Kabil
Sıradaki Haber
Yaşlanma karşıtı savaşta, insan hücreleri uzaya gönderiliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz